Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове защитят от паводка, сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области) на своей странице в Instagram.
Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове защитят от паводка, сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области) на своей странице в Instagram.
В проекте реставрации храма предусмотрено создание водоотводной системы.
Отмечается, что собор подтоплялся неоднократно. Последний раз вода пришла в 2011 году. Тогда фрески XII века пришлось спасать. Откачкой воды занимались сотрудники Псковского музея-заповедника и волонтёры.