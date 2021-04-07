Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове защитят от паводка

7 апреля 2021 года, 22:43

 Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове защитят от паводка, сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области) на своей странице в Instagram.

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове защитят от паводка
Паводок 2011 года
Фото пресс-службы администрации Псковской области

В проекте реставрации храма предусмотрено создание водоотводной системы.

Отмечается, что собор подтоплялся неоднократно. Последний раз вода пришла в 2011 году. Тогда фрески XII века пришлось спасать. Откачкой воды занимались сотрудники Псковского музея-заповедника и волонтёры.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Скончавшийся пскович ранее уже был замечен в неадекватном состоянии
Задержанный в неадекватном состоянии мужчина скончался в Пскове
Почти 46 млн рублей выделило Правительство на поддержку псковской промышленности
Космический диктант состоится 11 апреля
Арестован белорус, два раза попавшийся на организации незаконной миграции в Псковской области
Боеприпасы времен войны изъяли полицейские из сарая псковича
Более 100 проектов псковских ТОС стали победителями регионального конкурса
Около 230 псковских школ оборудовали аппаратами для бесконтактного измерения температуры и обработки рук
Как поддержать инвесторов в Псковской области, обсудили эксперты

Комментарии

Авторизация
No comments
«Я — Курбатов»

Культура
7 апреля 16:27

«Я — Курбатов»

Александр Сёмочкин: Никто не мог предположить, что старший матрос БЧ-4 Северного флота станет Хранителем Слова
Домик с историей

Культура / Наследие
24 февраля 16:58

Домик с историей

Уникальный памятник в Печорах получил шанс выжить, но времени его на спасение осталось не много
Таинственная гора

Культура / Наследие
10 февраля 10:10

Таинственная гора

Что нашли археологи в одном из самых романтических и таинственных мест Пскова?