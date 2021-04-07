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Происшествия / ЧП

Скончавшийся пскович ранее уже был замечен в неадекватном состоянии

7 апреля 2021 года, 21:51

Мужчина, который скончался на улице Инженерной в Пскове, ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за неадекватного поведения, пишет Телеграм-канал «Псковская сводка».

В вечернее и ночное время мужчина был замечен на улицах города, где пугал прохожих, которые вызывали полицию. «Псковская сводка» опубликовала видео, снятое во время одного из таких инцидентов.

В очередной раз полицию вызвали жители дома 90б по улице Инженерной. Мужчина в нижнем белье бегал по улице, кричал и бился головой о машины и стены. Когда прибыла полиция, он почувствовал себя плохо и скончался до прибытия Скорой помощи.

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