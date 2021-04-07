Задержанный в неадекватном состоянии мужчина скончался в Пскове

В Пскове полиция задержала мужчину, который находился в неадекватном состоянии. Спасти от гибели его не удалось, сообщили «Псковской правде» УМВД России по Псковской области
Информация о мужчине в нижнем белье, который ведёт себя неадекватно, поступила от жителей дома 90б по улице Инженерной. По словам псковичей, он громко кричал и бился головой о стену и припаркованные автомобили.
Прибывшие полицейские пришли к выводу, что по внешним признакам мужчина находится под действием запрещенных веществ. При этом он представлял опасность для себя и окружающих. Более того, он оказал сопротивление сотрудникам полиции, которые были вынуждены применить наручники.
Задержанный почувствовал себя плохо. Сотрудники полиции вызвали Скорую помощь, но до прибытия медиков мужчина скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
По факту происшествия проводится проверка.