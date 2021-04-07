Задержанный в неадекватном состоянии мужчина скончался в Пскове

В Пскове полиция задержала мужчину, который находился в неадекватном состоянии. Спасти от гибели его не удалось, сообщили «Псковской правде» УМВД России по Псковской области

Информация о мужчине в нижнем белье, который ведёт себя неадекватно, поступила от жителей дома 90б по улице Инженерной. По словам псковичей, он громко кричал и бился головой о стену и припаркованные автомобили.