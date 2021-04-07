Почти 46 млн рублей выделило Правительство на поддержку псковской промышленности

Псковская область получит почти 46 млн рублей из федерального бюджета на финансирование региональной программы развития промышленности, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Распоряжение о выделении средств подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

По словам главы региона, средства будут направлены на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. В частности, они пойдут на возмещение затрат на покупку оборудования, компенсации по лизинговым платежам и оплату услуг по подключению к коммунальным сетям.

«Благодарю Правительство РФ за регулярную и системную поддержку Псковской области!» - отметил Михаил Ведерников.