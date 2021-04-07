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Экономика / Промышленность

Почти 46 млн рублей выделило Правительство на поддержку псковской промышленности

7 апреля 2021 года, 19:49

Псковская область получит почти 46 млн рублей из федерального бюджета на финансирование региональной программы развития промышленности, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Распоряжение о выделении средств подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

По словам главы региона, средства будут направлены на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. В частности, они пойдут на возмещение затрат на покупку оборудования, компенсации по лизинговым платежам и оплату услуг по подключению к коммунальным сетям.

«Благодарю Правительство РФ за регулярную и системную поддержку Псковской области!» - отметил Михаил Ведерников.

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