Космический диктант состоится 11 апреля

11 апреля состоится первый Космический диктант. Он посвящён 60-летию первого в мире полёта человека в космос, сообщили «Псковской правде» организаторы.

Центральной площадкой диктанта станет Центр «Космонавтика и авиация» в павильоне «Космос» на ВДНХ в Москве. Также планируется задействовать Звездный городок, Центр управления полетами, космодромы, планетарии, кванториумы и специализированные школы страны. Кроме того, напписать диктант можно будет в онлайн-формате.

Участникам предстоит ответить на вопросы об основоположниках космической отрасли, о главных конструкторах, о людях, событиях, фактах, об истории космонавтики. Зачитают вопрос космонавты МКС, артисты, сыгравшие главные роли в фильмах о космосе, руководители Роскосмоса, известные деятели космической отрасли.

Трансляцию диктанта организуют в группе «Космос» в социальной сети «ВКонтакте», на сайте Центра «Космонавтика и авиация» и на сайте ВДНХ.

Начнётся диктант в 10:00.

Лучшие участники акции получат полугодовую подписку на VK Combo, ценные призы и возможность посетить одно из предприятий Госкорпорации «Роскосмос».