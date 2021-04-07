Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Арестован белорус, два раза попавшийся на организации незаконной миграции в Псковской области

7 апреля 2021 года, 18:17

Под стражу заключён гражданин Белоруссии, который два раза попался на организации незаконного пересечения российской границы в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Арестован белорус, два раза попавшийся на организации незаконной миграции в Псковской области

Фото пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Белорус организовал незаконную миграции иностранцев через границу в Себежском районе. Однако, правоохранительные органы задержали с поличным и его, и четверых мигрантов, которых он сопровождал.

В начале года нарушителя уже задерживали с 16 иностранными гражданами. Тогда пограничное управление возбудило уголовное дело по части 1 статьи 322.1 (Организация незаконной миграции) УК РФ, однако злоумышленник обошелся одним залогом в 300 тысяч рублей.

Такая мера наказания белоруса не остановила и теперь суд избрал ему более строгую меру пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что теперь белорусу грозит заключение на срок до пяти лет либо ограничение свободы на срок до двух лет.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Боеприпасы времен войны изъяли полицейские из сарая псковича
Более 100 проектов псковских ТОС стали победителями регионального конкурса
Около 230 псковских школ оборудовали аппаратами для бесконтактного измерения температуры и обработки рук
Как поддержать инвесторов в Псковской области, обсудили эксперты
В здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове сделают витражное остекление и смотровую площадку
Земли, на которых в Гдовском районе произошёл пал травы, не являются заповедными
Биометрическая система видеоидентификации может появиться на улицах Пскова в ближайшее время
Служба помощи «Белый цветок» об организации ночлежки в Пскове: Взяли паузу
По факту возгорания травы в Ремдовском заказнике проводится административное расследование

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района