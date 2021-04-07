Арестован белорус, два раза попавшийся на организации незаконной миграции в Псковской области

Под стражу заключён гражданин Белоруссии, который два раза попался на организации незаконного пересечения российской границы в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Белорус организовал незаконную миграции иностранцев через границу в Себежском районе. Однако, правоохранительные органы задержали с поличным и его, и четверых мигрантов, которых он сопровождал.

В начале года нарушителя уже задерживали с 16 иностранными гражданами. Тогда пограничное управление возбудило уголовное дело по части 1 статьи 322.1 (Организация незаконной миграции) УК РФ, однако злоумышленник обошелся одним залогом в 300 тысяч рублей.

Такая мера наказания белоруса не остановила и теперь суд избрал ему более строгую меру пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что теперь белорусу грозит заключение на срок до пяти лет либо ограничение свободы на срок до двух лет.