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Происшествия / Преступление

Боеприпасы времен войны изъяли полицейские из сарая псковича

7 апреля 2021 года, 17:32

Боеприпасы времен войны изъяли полицейские из сарая в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Боеприпасы времен войны изъяли полицейские из сарая псковича

Фото пресс-службы УМВД России по городу Пскову

47-летний мужчина хранил коллекцию патронов разного калибра, порох и несколько штык-ножей времен Великой Отечественной войны в сарае частного дома. При обыске полицейские обнаружили более 400 патронов для стрелкового оружия.

Мужчина уже дал признательные показания. Ему грозит до четырех лет тюрьмы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной плат за период до 3 месяцев.

Боеприпасы времен войны изъяли полицейские из сарая псковича

Фото пресс-службы УМВД России по городу Пскову
Боеприпасы времен войны изъяли полицейские из сарая псковича

Фото пресс-службы УМВД России по городу Пскову

Уголовное дело заведено по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Ведётся расследование.

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