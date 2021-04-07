Боеприпасы времен войны изъяли полицейские из сарая псковича

Боеприпасы времен войны изъяли полицейские из сарая в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

47-летний мужчина хранил коллекцию патронов разного калибра, порох и несколько штык-ножей времен Великой Отечественной войны в сарае частного дома. При обыске полицейские обнаружили более 400 патронов для стрелкового оружия.

Мужчина уже дал признательные показания. Ему грозит до четырех лет тюрьмы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной плат за период до 3 месяцев.