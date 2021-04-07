Более 100 проектов псковских ТОС стали победителями регионального конкурса

107 проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями в Псковской области, стали победителями конкурса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Рейтинг проектов был сформирован на заседании комиссии, которая прошла под председательством руководителя аппарата администрации Псковской области Сергея Дмитриева. Больше всего баллов по результатам анализа заявок набрал ТОС «Возрождение» Бежаницкого района с проектом «Парк Фишнево».

Всего на конкурс было подано 183 заявки от 157 ТОСов региона. Многие проекты предусматривали благоустройство парков, зон отдыха, дворов, кладбищ, ремонт дорог, пешеходных мостов и воинских захоронений. Другие были направлены на установку детских и спортивных площадок, организацию уличного освещение и оборудование площадок для сбора мусора.

Кроме того, были проекты, посвящённые вопросам водоснабжения, организации безопасности, ремонту домов культуры, библиотек, объектов культуры.

Объем грантовой поддержки в этом году был значительно увеличен по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и составил 20 млн рублей из областного бюджета. При этом максимальный размер гранта для одного проекта составляет 200 тысяч рублей.

Конкурс проектов ТОСов проводится в Псковской области с 2019 года. Тогда на реализацию проектов было выделено 3,5 млн рублей. В прошлом году эта сумма составила 12 млн рублей.