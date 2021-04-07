Как поддержать инвесторов в Псковской области, обсудили эксперты

6 апреля по инициативе Агентства инвестиционного развития Псковской области в администрации Островского района состоялся круглый стол. Представители муниципальных властей обсудили вопросы привлечения инвесторов в районы.
Открывший встречу глава района Дмитрий Быстров отметил, что с 2016 года в муниципалитете ведется работа по сопровождению всех инвестиционных проектов, вне зависимости, какой объем инвестиций вкладывает инвестор.
«В районе есть реализованные проекты, созданы рабочие места, - сказал он. - И даже несмотря на пандемийный год положительная динамика в этом направлении наблюдается».
По словам генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслава Федюнина, псковский регион привлекателен для инвесторов, в том числе в силу своей исторической и культурной особенности. Однако есть ряд проблем, которые требуют своего решения, в том числе и на уровне муниципалитетов.
Агентство инвестиционного развития сопровождает инвестора на всех этапах реализации проекта
Фото Арсения Тимашова
Особое внимание в ходе встречи было уделено мерам поддержки инвестиционных проектов. Вячеслав Федюнин напомнил о том, что Агентство инвестиционного развития сопровождает инвестора на всех этапах реализации проекта. Работа строится по принципу «одного окна», что существенно экономит время.
Специалисты Агентства оказывают не только консультационную помощь, но и помогают инвестору подобрать площадку, наладить взаимодействие с органами исполнительной власти и организациями инфраструктуры, оказывают содействие в прохождении процедур подготовки и согласования разрешительной документации.
Более подробно о мерах поддержки рассказал начальник отдела разработки и аналитики АИР Павел Попов. Он отметил, что к каждому инвестпроекту в Агентстве применяется индивидуальный подход в подборе мер поддержки как федерального, так и регионального уровня.
Инвесторы могут рассчитывать на финансовую поддержку со стороны Регионального Фонда развития промышленности, действующего на базе Агентства инвестиционного развития Псковской области, и федерального Фонда развития промышленности.
К каждому инвестпроекту в Агентстве применяется индивидуальный подход
Фото Арсения Тимашова
В первом случае инвестору может быть предоставлен заем от 5 до 100 миллионов рублей, во втором - от 5 миллионов до 2 миллиардов рублей. Средства могут быть направлены на развитие проектов по станкостроению, производительности труда, цифровизации промышленности, маркировке лекарств и ряда других.
По словам Павла Попова, актуальна для псковского региона и программа финансирования «Проекты лесной промышленности», которая предназначена для проектов по приобретению и модернизации технологического оборудования по обработке древесины промышленными предприятиями. В рамках этой программы инвестор может рассчитывать на заем от 20 до 100 миллионов рублей.
«Нам бы хотелось, чтобы по результатам этих встреч вы сформировали портрет инвестора, нужного конкретному району. Агентство готово оказывать помощь в работе с инвесторами», - в заключение отметил Вячеслав Федюнин.