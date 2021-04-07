Как поддержать инвесторов в Псковской области, обсудили эксперты

6 апреля по инициативе Агентства инвестиционного развития Псковской области в администрации Островского района состоялся круглый стол. Представители муниципальных властей обсудили вопросы привлечения инвесторов в районы. Открывший встречу глава района Дмитрий Быстров отметил, что с 2016 года в муниципалитете ведется работа по сопровождению всех инвестиционных проектов, вне зависимости, какой объем инвестиций вкладывает инвестор. «В районе есть реализованные проекты, созданы рабочие места, - сказал он. - И даже несмотря на пандемийный год положительная динамика в этом направлении наблюдается». По словам генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслава Федюнина, псковский регион привлекателен для инвесторов, в том числе в силу своей исторической и культурной особенности. Однако есть ряд проблем, которые требуют своего решения, в том числе и на уровне муниципалитетов.

Особое внимание в ходе встречи было уделено мерам поддержки инвестиционных проектов. Вячеслав Федюнин напомнил о том, что Агентство инвестиционного развития сопровождает инвестора на всех этапах реализации проекта. Работа строится по принципу «одного окна», что существенно экономит время. Специалисты Агентства оказывают не только консультационную помощь, но и помогают инвестору подобрать площадку, наладить взаимодействие с органами исполнительной власти и организациями инфраструктуры, оказывают содействие в прохождении процедур подготовки и согласования разрешительной документации. Более подробно о мерах поддержки рассказал начальник отдела разработки и аналитики АИР Павел Попов. Он отметил, что к каждому инвестпроекту в Агентстве применяется индивидуальный подход в подборе мер поддержки как федерального, так и регионального уровня. Инвесторы могут рассчитывать на финансовую поддержку со стороны Регионального Фонда развития промышленности, действующего на базе Агентства инвестиционного развития Псковской области, и федерального Фонда развития промышленности.