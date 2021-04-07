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Общество / Образование

Около 230 псковских школ оборудовали аппаратами для бесконтактного измерения температуры и обработки рук

7 апреля 2021 года, 16:24

Около 230 школ Псковской области оснащены аппаратами для бесконтактного измерения температуры и обработки рук антисептиком, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Около 230 псковских школ оборудовали аппаратами для бесконтактного измерения температуры и обработки рук

Фото газеты Локнянского района «Восход»

Аппаратно-программные комплексы установлены в больших и средних по количеству обучающихся школах во всех муниципалитетах области. При высокой температуре аппарат информирует звуковыми и световыми сигналами. Кроме того, для сохранения результатов произведенных замеров в электронные журналы в систему встроена функция распознавания лиц.

Новое оборудование позволяет максимально быстро организовать мониторинг состояния школьников, не допуская скопление детей и педагогов на входе в учреждение, отметили в комитете по образованию Псковской области.

Специализированное оборудование получили всего десять пилотных субъектов России. Проект реализуется министерством промышленности и торговли РФ. Участие Псковской области в испытании такого оборудования стало возможным благодаря личной договоренности губернатора Михаила Ведерникова и главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

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