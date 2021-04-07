Земли, на которых в Гдовском районе произошёл пал травы, не являются заповедными

Земли вдоль речи Желчи, на которых в Гдовском районе произошёл пал травы, не относятся в Ремдовскому заказнику, не являются заповедными и охраняемыми. Об этом «Псковской правде» сообщила руководитель Себежского национального парка Надежда Подоплекина.

Она отметила, что сам национальный парк к пожароопасному периоду подготовлен, сотрудники прошли необходимое обучение. Кроме того, штатные работники регулярно проводят патрулирование территорий.

Надежда Подоплекина добавила, что в прошлом году на территории национального парка пожаров не было.

О пале травы на берегу реки Желчи сообщил рыбак и блогер Псковского агентства информации Николай Бесклёвный. Он был свидетелем возгорания 27 марта.

В настоящее время по факту случившегося проводит административное расследование МЧС, устанавливается собственник земли.