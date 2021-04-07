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Общество

В здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове сделают витражное остекление и смотровую площадку

7 апреля 2021 года, 16:04

В здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове сделают витражное остекление и смотровую площадку, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Эскизный проект уже был рассмотрен на заседании при комитете по охране объектов культурного наследия и показан губернатору на рабочем совещании.

В здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове сделают витражное остекление и смотровую площадку

Фото из официального Telegram-канала Псковской области.
В здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове сделают витражное остекление и смотровую площадку

Фото из официального Telegram-канала Псковской области.

«Габариты и фасад здания мы менять не можем, но в рамках проекта предложили открыть боковые фасады за счет витражного остекления – это создаст дополнительное естественное освещения в читальных залах. В крыше в северной части здания, ближе к Кремлю, также хотим предложить остекление», - отметил руководитель строительной компании «СК Развитие» Богдан Васильев.

По его словам, в проекте предусмотрена организация и первого, и второго этажей. Наверху появится конференц-зал на 100 человек и кинозал на 50 мест, которые при необходимости можно трансформировать в единый зал, а также смотровая площадка с панорамным видом на Троицкий собор.

В здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове сделают витражное остекление и смотровую площадку

Фото из официального Telegram-канала Псковской области.

«Октябрь» строили с целью закрыть панораму на Кром и Троицкий собор. Чтобы устранить такую историческую несправедливость, в новом здании будет предусмотрена смотровая площадка с витражными окнами», - подчеркнул губернатор Михаил Ведерников в ходе совещания.

Еще один вопрос касается туалетов. Проект реконструкции здания предусматривает размещение их на каждом этаже и дополнительно туалет будет организован с выходом на улицу.

В здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове сделают витражное остекление и смотровую площадку

Фото из официального Telegram-канала Псковской области.

Здание, расположенное на площади Ленина, 3 в Пскове, предусмотрено для размещения в нем историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева, а также туристического центра, общественных и выставочных пространств. На разработку проектно-сметной документации и работы по реконструкции «Октября» были выделены средства из резервного фонда президента России.

Дизайнерами библиотеки выступили специалисты из Санкт-Петербурга, которые работают в рамках федерального проекта «Библиотека нового поколения» и специализируются на создании современных библиотек.

Работы по по реконструкции здания планируется начать уже в этом году

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