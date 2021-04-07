Служба помощи «Белый цветок» об организации ночлежки в Пскове: Взяли паузу

Создание ночлежки для бездомных в помещении общежития на улице Труда, 21 пока временно приостановлено. Как сообщает «АиФ-Псков» , об этом рассказала инициатор открытия центра для бездомных, руководитель службы помощи «Белый цветок» Галина Антонова.

По ее словам, организация выкупила помещение в общежитии. « Уже всё было подготовлено: полотенца, постельное бельё, бытовая техника. Но у партнёра, который готов был материально вкладываться в этот проект, изменились обстоятельства. А имеющегося финансирования недостаточно, чтобы открыть ночлежку. Поэтому пока решили взять паузу», - пояснила Галина Антонова.

Волонтёр напомнила, что служба помощи планировала дать ночлег тем, кому некуда идти: «Это реальная проблема, особенно в осенне-зимний период: обморожение ног, рук. В Питере, Москве есть палатки первой помощи. У нас этим практически никто не занимается».

На площади 100 кв. метров планировалось поставить двухъярусные кровати, две стиральные и две сушильные машины. Ежедневно такая ночлежка могла бы принимать около 30 человек. Помимо непосредственно ночлега, люди имели бы возможность помыться и привести в порядок свои вещи — выстирать, просушить. Автор идеи признаётся, что «хотелось по-нормальному сделать, чтобы и зона отдыха была, и интернет».

В помещение ведёт отдельный вход, поэтому Галина Антонова не понимает недовольства жителей дома, которые возмущены возможным соседством ночлежки. «Дом № 21 имеет не лучшую репутацию, и реабилитационный центр с круглосуточной охраной им бы точно не помешал», – отмечает она.

Предполагалось, что все сотрудники центра, кроме оплачиваемой круглосуточной охраны, будут работать на добровольной основе. Что касается предполагаемых расходов, то это определённые суммы на оплату коммунальных услуг, работы охраны: «Мы можем рассчитывать на грантовую поддержку. Но грант сегодня есть, а завтра — нет. А людей не выгонишь на улицу. Нужна «подушка безопасности» хотя бы на начало».

В том, что услуга предоставления ночлега будет востребована, Галина Антонова не сомневается. В «Белый цветок» обращается за помощью около 200 бездомных псковичей.

Подробности о деятельности службы «Белый цветок», а также о том, что может открыться на месте предполагаемой ночлежки, читайте в статье «Без подушки» на сайте «АиФ-Псков» >>>