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Происшествия

По факту возгорания травы в Ремдовском заказнике проводится административное расследование

7 апреля 2021 года, 13:31

По факту возгорания травы на территория государственного природного заказника федерального значения «Ремдовский заказник» в Гдовском районе проводится административное расследование, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По факту возгорания травы в Ремдовском заказнике проводится административное расследование

Фото Николая Бесклёвного

В настоящее время специалисты устанавливают собственника земель и обстоятельства произошедшего. После им предстоит выяснить причины возгорания и почему собственник не проводил на территории выкашивание растительности.

Ранее сообщалось, что возгорание случилось 27 марта. По мнению блогера Псковского агентства информации и рыбака Николая Бесклёвного, который застал пожар, сухую траву в заповеднике подожгли намеренно

В связи с этим, МЧС просит псковичей снимать фото или видео, если они видят пал травы и человека рядом с ним. Это поможет установить поджигателя.

Поджог травы является нарушением требований пожарной безопасности и, согласно статье 20.4 части 2 КоАП РФ, облагается штрафом. Граждан за нарушение административных норм могут оштрафовать на сумму от двух тысяч до трех тысяч рублей, должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, а юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

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