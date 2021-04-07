В 203 многоквартирных домах в Пскове запланирован капремонт

В 2021 году планируется выполнить капитальный ремонт 285 конструктивных элементов и инженерных систем в 203 многоквартирных домах Пскова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Регион нацелен на 100% исполнение краткосрочного плана капремонта, заявил заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в ходе рабочего совещания.

«К середине июля будут разыграны конкурсы и заключены договоры на проведение строительно-монтажных работ во всех многоквартирных домах согласно краткосрочному плану на 2021 год», — отметил и.о. генерального директора регионального оператора — фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Шарлаев.

По его словам, работа по контрактация строительно — монтажных работ идет активно. На сегодняшний день региональный оператор заключил договоры на ремонт 141 конструктивного элемента и инженерной системы, а также объявил электронный аукцион по 77 объектам. В девяти домах капремонт уже выполнен: там отремонтировали 12 конструктивных элементов и инженерных систем.

Василий Осипов, в свою очередь, поручил региональному оператору контролировать ход разработки проектной документации и проведение конкурсов на определение подрядных организаций.