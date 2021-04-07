Котельное оборудование в Пскове начинают готовить к следующему отопительному сезону

Так, участок №1, состоящий из трех котельных, выводит из рабочего цикла котельную на улице Маргелова. В настоящее время там проводится плановое обслуживание, в том числе очистка внутренних поверхностей нагрева котла №3. Это мероприятие необходимо для улучшения теплопроводности котла и защиты металла от коррозии.

Работа проводится в три этапа: промывка труб химическими веществами, которые размягчают и отслаивают твердые отложения, механическая чистка и замена изношенных уплотнений. «Каждый элемент снимается, чистится, продувается и устанавливается на своё посадочное место, очень важна каждая малейшая деталь, ведь котёл – это очень опасно и от его корректной работы зависит не только тепло в каждом доме, но и безопасность тех, кто трудится на котельной», - отметили в пресс-службе теплосетей.

По словам специалистов, благодаря правильно подобранной химической водоподготовки на стенках котла скопилось минимальное количество накипи.