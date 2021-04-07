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Экономика / ЖКХ

Котельное оборудование в Пскове начинают готовить к следующему отопительному сезону

7 апреля 2021 года, 11:45

Котельное оборудование в Пскове постепенно выводят из режима полной загрузки и начинают готовить к следующему сезону, сообщили «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковских теплосетей.

Котельное оборудование в Пскове начинают готовить к следующему отопительному сезону

Фото пресс-службы Псковских теплосетей
Котельное оборудование в Пскове начинают готовить к следующему отопительному сезону

Фото пресс-службы Псковских теплосетей
Котельное оборудование в Пскове начинают готовить к следующему отопительному сезону

Фото пресс-службы Псковских теплосетей

Так, участок №1, состоящий из трех котельных, выводит из рабочего цикла котельную на улице Маргелова. В настоящее время там проводится плановое обслуживание, в том числе очистка внутренних поверхностей нагрева котла №3. Это мероприятие необходимо для улучшения теплопроводности котла и защиты металла от коррозии.

Работа проводится в три этапа: промывка труб химическими веществами, которые размягчают и отслаивают твердые отложения, механическая чистка и замена изношенных уплотнений. «Каждый элемент снимается, чистится, продувается и устанавливается на своё посадочное место, очень важна каждая малейшая деталь, ведь котёл – это очень опасно и от его корректной работы зависит не только тепло в каждом доме, но и безопасность тех, кто трудится на котельной», - отметили в пресс-службе теплосетей.

По словам специалистов, благодаря правильно подобранной химической водоподготовки на стенках котла скопилось минимальное количество накипи.

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