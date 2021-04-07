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Общество / Здоровье

В Пскове выявили 26 новых случаев COVID-19 из 44 по региону

7 апреля 2021 года, 10:54

В Пскове выявили 26 новых случаев COVID-19 из 44 по Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Общее число заболевших в районном центре достигло 12 тыс. 551, в регионе - 34 тыс. 828.

В Пскове выявили 26 новых случаев COVID-19 из 44 по региону

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

6 апреля коронавирус выявили у пяти жителей Псковского района (всего 2 тыс. 890). По три заболевших добавилось в Великих Луках (всего 5 тыс. 992) и Плюсском районе (всего 545), по два — в Палкинском (всего 383) и Пустошкинском (всего 309) районах. Всего по одному случаю COVID-19 диагностировали в Порховском (всего 1 тыс. 116), Великолукском (всего 790) и Локнянском (всего 239) районах.

За минувшие сутки ковидстатистика региона пополнилась 53 выздоровевшими от коронавируса. С начала пандемии этот показатель уже достиг 23 тыс. 893.

Коронавирус унес жизни 266 жителей Псковской области.

«Еще раз призываю не заниматься самолечением и обращаться к врачу при появлении первых признаках заболевания. И вакцинируйтесь. Берегите себя и своё здоровье», - отметил Михаил Ведерников.

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Комментарии

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Бабулечка
14:59 07.04.2021

"И вакцинируйтесь", для чего это нужно?Достаточно прививки от гриппа или пневмококковой. Вакцинироваться и заболеть, как часто бывает.

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