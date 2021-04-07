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Культура

48 погребений обнаружили археологи на территории Мирожского монастыря в Пскове

7 апреля 2021 года, 10:13

48 погребений обнаружили археологи на территории Мирожского монастыря в Пскове, сообщает автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в своем Instagram-аккаунте.

48 погребений обнаружили археологи на территории Мирожского монастыря в Пскове

Фото из Instagram-аккаунта АНО «Возрождение»

Захоронения были обнаружены во время археологических исследований с восточной стороны Преображенского собора. Специалисты отмечают, что погребения имеют разную степень сохранности и представительности. Некоторые из них содержат в себе принадлежности костюма, украшения, предметы личного благочестия.

Предположительно кладбище функционировало на территории монастыря с XIII по XVIII века. «Значительная часть погребений частично нарушена в результате прихоранивания в более ранние могилы», - говорится в сообщении.

В настоящее время моно выделить четыре-пять горизонтов захоронений: в наиболее поздних сохранились нательные кресты, в женских - серьги, привески, бусы. В одной могиле археологи нашли тканую золотную ленту, которая обвивала голову погребенной женщины. Южная часть кладбища преимущественно представлена мужскими захоронениями. В одном из них были обнаружены костяные четки.

48 погребений обнаружили археологи на территории Мирожского монастыря в Пскове

Фото из Instagram-аккаунта АНО «Возрождение»
48 погребений обнаружили археологи на территории Мирожского монастыря в Пскове

Фото из Instagram-аккаунта АНО «Возрождение»

Кроме того, закладка инженерно-геологических шурфов позволила определить конструктивные особенности основания собора: он стоит на поверхности известняковой плиты без фундамента. В южной части раскопа сохранился водоотводный канал XIX-XX веков. Он был ориентирован в сторону берега реки Великой. С юго-восточной стороны собора археологи открыли часть «звонницы».

Раскопки были организованы на участках проектирования системы водоотведения Спасо-Преображенского собора. Также планируется создать проект вертикальной планировки и благоустройства территории.

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