48 погребений обнаружили археологи на территории Мирожского монастыря в Пскове, сообщает автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в своем Instagram-аккаунте.
48 погребений обнаружили археологи на территории Мирожского монастыря в Пскове, сообщает автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в своем Instagram-аккаунте.
Захоронения были обнаружены во время археологических исследований с восточной стороны Преображенского собора. Специалисты отмечают, что погребения имеют разную степень сохранности и представительности. Некоторые из них содержат в себе принадлежности костюма, украшения, предметы личного благочестия.
Предположительно кладбище функционировало на территории монастыря с XIII по XVIII века. «Значительная часть погребений частично нарушена в результате прихоранивания в более ранние могилы», - говорится в сообщении.
В настоящее время моно выделить четыре-пять горизонтов захоронений: в наиболее поздних сохранились нательные кресты, в женских - серьги, привески, бусы. В одной могиле археологи нашли тканую золотную ленту, которая обвивала голову погребенной женщины. Южная часть кладбища преимущественно представлена мужскими захоронениями. В одном из них были обнаружены костяные четки.
Кроме того, закладка инженерно-геологических шурфов позволила определить конструктивные особенности основания собора: он стоит на поверхности известняковой плиты без фундамента. В южной части раскопа сохранился водоотводный канал XIX-XX веков. Он был ориентирован в сторону берега реки Великой. С юго-восточной стороны собора археологи открыли часть «звонницы».
Раскопки были организованы на участках проектирования системы водоотведения Спасо-Преображенского собора. Также планируется создать проект вертикальной планировки и благоустройства территории.