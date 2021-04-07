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Спорт

Футбольный манеж может появиться на стадионе «Электрон» в Пскове

7 апреля 2021 года, 09:19

Футбольный манеж может появиться на стадионе «Электрон» в Пскове, сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в своем Instagram-аккаунте.

Футбольный манеж может появиться на стадионе «Электрон» в Пскове

Фото из Instagram-аккаунта заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова

По его словам, земельный участок передан МБУ «Стадион Машиностроитель».

«Надеюсь, что усилиями Федерации футбола, региона и муниципалитета сможем вдохнуть вторую жизнь в спортивный объект», - написал Александр Коновалов и добавил, что Федерация футбола Псковской области активно работает над проектом строительства футбольного манежа с Российским футбольным союзом.

В настоящее время на территории «Электрона» начался демонтаж аварийной трибуны. 

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