Глава Минстроя России поручил проработать комплексный план модернизации инфраструктуры Псковской области

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин поручил проработать комплексный план модернизации инфраструктуры Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Глава Минстроя России отметил, для возрождения объектов культурного наследия, а также развития прилегающих территорий и инфраструктурных объектов в Псковской области уже созданы рабочие группы. При этом важное место в развитии территорий занимают строительство жилья и модернизация систем коммунальной инфраструктуры. «Псковская область — один из уникальных регионов нашей страны, где находится более четырех тысяч памятников культурного наследия. У этой территории гигантский туристический потенциал, и его необходимо развивать. Масштабная программа возрождения культурного наследия Псковской области направлена на комплексное решение целого ряда накопившихся проблем региона. Работа в едином направлении и координация всех наших действий на данном направлении является сегодня основной задачей», — заявил Ирек Файзуллин.

Губернатор Михаил Ведерников, в свою очередь, поблагодарил руководство Минстроя за поддержку региона и участие в разработке комплексного плана модернизации инфраструктуры Псковской области. «Наша стратегическая цель - формирование полноценной туристической экосистемы, которая в долгосрочной перспективе поможет сохранить наше уникальное историко-культурное наследие», — подчеркнул Михаил Ведерников и добавил, что первоочередное внимание стоит обратить на Псков, Печорский, Порховский и Пушкиногорский районы. Для развития этих муниципалитетов используются все действующие государственные программы, в том числе поддержка Фонда ЖКХ, отметил глава региона. Так, в Печорском районе началось переселение местных жителей из аварийного жилья. Эти мероприятия, в том числе, позволят обновить центр города. Кроме того, ведутся работы по модернизации систем теплоснабжения и водоотведения в Пскове, Острове и Пушкинских Горах. При поддержке Фонда будет разработана проектно-сметная документация для модернизации систем коммунальной инфраструктуры в Печорском и Пушкиногорском районах. Еще один механизм модернизации - национальные проекты. Губернатор заметил, что до 2024 года на строительство и модернизацию объектов водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» будет направлено свыше 1 млрд рублей, а в рамках Всероссийского конкурса исторических поселений и по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» идет благоустройство дворовых и общественных территорий.

Однако, не все мероприятия могут быть реализованы в рамках федеральных проектов, заметил Михаил Ведерников и добавил, что предложения по модернизации коммунальной, транспортной, социальной и дорожной инфраструктуры в Пскове уже сформированы. Всего в предварительный комплексный план включены более 130 мероприятий. «Практика показывает, что такой многовекторный подход полностью себя оправдывает», — заверил Михаил Ведерников. Также глава региона напомнил, про автономную некоммерческую организацию «Возрождение объектов культурного наследия», которая была создана по поручению Президента в 2019 году. Она занимается восстановлением, реконструкцией и модернизацией памятников истории.