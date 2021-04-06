Глава Минстроя России поручил проработать комплексный план модернизации инфраструктуры Псковской области

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин поручил проработать комплексный план модернизации инфраструктуры Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин поручил проработать комплексный план модернизации инфраструктуры Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Глава Минстроя России отметил, для возрождения объектов культурного наследия, а также развития прилегающих территорий и инфраструктурных объектов в Псковской области уже созданы рабочие группы. При этом важное место в развитии территорий занимают строительство жилья и модернизация систем коммунальной инфраструктуры.
«Псковская область — один из уникальных регионов нашей страны, где находится более четырех тысяч памятников культурного наследия. У этой территории гигантский туристический потенциал, и его необходимо развивать. Масштабная программа возрождения культурного наследия Псковской области направлена на комплексное решение целого ряда накопившихся проблем региона. Работа в едином направлении и координация всех наших действий на данном направлении является сегодня основной задачей», — заявил Ирек Файзуллин.
Губернатор Михаил Ведерников, в свою очередь, поблагодарил руководство Минстроя за поддержку региона и участие в разработке комплексного плана модернизации инфраструктуры Псковской области.
«Наша стратегическая цель - формирование полноценной туристической экосистемы, которая в долгосрочной перспективе поможет сохранить наше уникальное историко-культурное наследие», — подчеркнул Михаил Ведерников и добавил, что первоочередное внимание стоит обратить на Псков, Печорский, Порховский и Пушкиногорский районы.
Для развития этих муниципалитетов используются все действующие государственные программы, в том числе поддержка Фонда ЖКХ, отметил глава региона. Так, в Печорском районе началось переселение местных жителей из аварийного жилья. Эти мероприятия, в том числе, позволят обновить центр города. Кроме того, ведутся работы по модернизации систем теплоснабжения и водоотведения в Пскове, Острове и Пушкинских Горах. При поддержке Фонда будет разработана проектно-сметная документация для модернизации систем коммунальной инфраструктуры в Печорском и Пушкиногорском районах.
Еще один механизм модернизации - национальные проекты. Губернатор заметил, что до 2024 года на строительство и модернизацию объектов водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» будет направлено свыше 1 млрд рублей, а в рамках Всероссийского конкурса исторических поселений и по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» идет благоустройство дворовых и общественных территорий.
Однако, не все мероприятия могут быть реализованы в рамках федеральных проектов, заметил Михаил Ведерников и добавил, что предложения по модернизации коммунальной, транспортной, социальной и дорожной инфраструктуры в Пскове уже сформированы. Всего в предварительный комплексный план включены более 130 мероприятий. «Практика показывает, что такой многовекторный подход полностью себя оправдывает», — заверил Михаил Ведерников.
Также глава региона напомнил, про автономную некоммерческую организацию «Возрождение объектов культурного наследия», которая была создана по поручению Президента в 2019 году. Она занимается восстановлением, реконструкцией и модернизацией памятников истории.
Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин согласился, что необходимо способствовать социально-экономическому развитию области, чтобы повысить туристическую привлекательность региона.
Сергей Степашин доложил, что в текущем году планируется выполнить основной объем проектных работ на 44 первоочередных объектах, а также приступить к ремонтно-реставрационным работам по 4 объектам. «Эффективная реализация данных мероприятий в значительной мере должна базироваться на принципах межведомственного взаимодействия, в том числе одновременной реализации различных государственных, муниципальных и ведомственных программ, объединения для этого бюджетов всех уровней, а также последовательной концентрации имеющихся ресурсов на ряде приоритетных территорий области. Уверен, это будет один из интереснейших пилотных проектов в нашей стране», — заметил он.
В результате Ирек Файзуллин призвал специалистов каждого из министерств проанализировать представленные предложения и сформулировать свои замечания. Михаил Ведерников заверил, что профильные министерства и ведомства детально проработают предлагаемые мероприятия и направят итоговый документ на согласование руководству правительства Российской Федерации.
Ямочный ремонт необходим во дворах Пскова . На улице Некрасова нормально с инфраструктурой. Денег выделить надобно для этих целей, УГХ нищее.
Придется и жителям Пскова просить у Минстроя на ямочный ремонт, местные власти не слышат нас и не хотят увидеть инфраструктуру во дворах.