Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

Резервный борт вылетел из Сочи в Псков

6 апреля 2021 года, 21:35

Резервный борт вылетел из Сочи в Псков, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на директора Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артёма Тарасова.

Самолет покинут аэропорт отправления в 20:52. Ориентировочное время прибытия в Псков - 23.50. Борт высадит пассажиров, а потом отправится обратно в Сочи, добавил Артём Тарасов. 

Ранее сообщалось, что воздушное судно авиарейса «Сочи-Псков» не смогло вылететь из Сочи вовремя из-за поломки. Вылет задержался более чем на шесть часов. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Глава Минстроя России поручил проработать комплексный план модернизации инфраструктуры Псковской области
Дополнительный поезд запустят между Псковом и Москвой на майские праздники
Почти 46 млн рублей получит Псковская область на финансирование региональной программы промышленности
Вылет самолёта из Сочи в Псков задерживается на шесть часов
Несколько километров земель выгорело вдоль берегов Желчи в Гдовском районе
«Маленький театр» откроется в Пскове
Псковичам предлагают выбрать название для двух новых катеров
Новоржевский школьник стал победителем телевизионной олимпиады «Умницы и умники»
Организаторы концерта Niletto и Клавы Коки намерены доказать, что требования Роспотребнадзора выполнили

Комментарии

Авторизация
No comments
Полярный экспресс

Транспорт / Автопарк
14 января 15:54

Полярный экспресс

5 советов автолюбителям, как пережить морозы
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?