Резервный борт вылетел из Сочи в Псков, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на директора Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артёма Тарасова.

Самолет покинут аэропорт отправления в 20:52. Ориентировочное время прибытия в Псков - 23.50. Борт высадит пассажиров, а потом отправится обратно в Сочи, добавил Артём Тарасов.

Ранее сообщалось, что воздушное судно авиарейса «Сочи-Псков» не смогло вылететь из Сочи вовремя из-за поломки. Вылет задержался более чем на шесть часов.