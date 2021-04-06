Один дополнительный поезд запустят между Псковом и Москвой на майские праздники, сообщает Telegram-канал «1520. Всё о ж/д».

Поезд «Москва – Псков» отправится с Ленинградского вокзала Москвы 30 апреля в 16:55 и прибудет в Псков 1 мая в 5:50.

Обратно рейс отойдет 10 мая в 15:30. Состав пройдет по маршруту Псков – Дно – Сольцы – Великий Новгород – Москва. В Великом Новгороде поезд будет стоять с 20:50 до 22:00, в Москву прибудет в 5:39.

В сообщении также отмечается, что РЖД назначает дополнительный рейс в Псков впервые за долгие годы.