Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

Дополнительный поезд запустят между Псковом и Москвой на майские праздники

6 апреля 2021 года, 20:55

Один дополнительный поезд запустят между Псковом и Москвой на майские праздники, сообщает Telegram-канал «1520. Всё о ж/д».

Поезд «Москва – Псков» отправится с Ленинградского вокзала Москвы 30 апреля в 16:55 и прибудет в Псков 1 мая в 5:50.

Обратно рейс отойдет 10 мая в 15:30. Состав пройдет по маршруту Псков – Дно – Сольцы – Великий Новгород – Москва. В Великом Новгороде поезд будет стоять с 20:50 до 22:00, в Москву прибудет в 5:39.

В сообщении также отмечается, что РЖД назначает дополнительный рейс в Псков впервые за долгие годы. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Глава Минстроя России поручил проработать комплексный план модернизации инфраструктуры Псковской области
Резервный борт вылетел из Сочи в Псков
Почти 46 млн рублей получит Псковская область на финансирование региональной программы промышленности
Вылет самолёта из Сочи в Псков задерживается на шесть часов
Несколько километров земель выгорело вдоль берегов Желчи в Гдовском районе
«Маленький театр» откроется в Пскове
Псковичам предлагают выбрать название для двух новых катеров
Новоржевский школьник стал победителем телевизионной олимпиады «Умницы и умники»
Организаторы концерта Niletto и Клавы Коки намерены доказать, что требования Роспотребнадзора выполнили

Комментарии

Авторизация
No comments
Полярный экспресс

Транспорт / Автопарк
14 января 15:54

Полярный экспресс

5 советов автолюбителям, как пережить морозы
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?