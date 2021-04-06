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Экономика / Промышленность

Почти 46 млн рублей получит Псковская область на финансирование региональной программы промышленности

6 апреля 2021 года, 20:33

45 млн 956,8 тыс. рублей получит Псковская область на финансирование региональной программы промышленности, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. Условия субсидирования - открытие новых рабочих мест и участие в проекте частных инвесторов.

Финансовая поддержка призвана снизить затраты на обновление мощностей, простимулировать инвестиционную активность в регионах, а также помочь повысить конкурентоспособность.

Согласно распоряжению, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, на финансирование программ развития промышленности будет направлен 1 млрд рублей. Средства распределят между 25 регионами. 

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