Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ЧП

Несколько километров земель выгорело вдоль берегов Желчи в Гдовском районе

6 апреля 2021 года, 18:02

Несколько километров земель выгорело вдоль берегов Желчи на территория государственного природного заказника федерального значения «Ремдовский заказник» из-за поджога, пишет блогер Псковского агентства информации и рыбак Николай Бесклёвный.

Несколько километров земель выгорело вдоль берегов Желчи в Гдовском районе

Фото Николая Бесклёвного

По его словам, пока на произошедшее какие службы не отреагировали, а при этом и-за пожара могли пострадать животные, которые обитают на этой территории. «В апреле у норок, если они конечно выжили, начинает появляться потомство. Но появится ли оно теперь в этих местах? И тетерева, вряд ли они для своих токовищ выберут этот почерневший берег. Бобры, думаю, не пострадали, но одну из их хаток всё же опалило. Кто это всё сделал? Люди? Нет. Варвары! Преступники!» - пишет Николай Бесклёвный.

Он отметил, что возгорание случилось 27 марта. Автор застал начало пожара и предполагает, что заметил и виновника случившегося. 

Подробнее землях заповедника, пострадавших от пожара, и их обитателях - читайте на сайте Псковского агентства информации. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Глава Минстроя России поручил проработать комплексный план модернизации инфраструктуры Псковской области
Резервный борт вылетел из Сочи в Псков
Дополнительный поезд запустят между Псковом и Москвой на майские праздники
Почти 46 млн рублей получит Псковская область на финансирование региональной программы промышленности
Вылет самолёта из Сочи в Псков задерживается на шесть часов
«Маленький театр» откроется в Пскове
Псковичам предлагают выбрать название для двух новых катеров
Новоржевский школьник стал победителем телевизионной олимпиады «Умницы и умники»
Организаторы концерта Niletto и Клавы Коки намерены доказать, что требования Роспотребнадзора выполнили

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района