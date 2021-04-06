Несколько километров земель выгорело вдоль берегов Желчи в Гдовском районе

По его словам, пока на произошедшее какие службы не отреагировали, а при этом и-за пожара могли пострадать животные, которые обитают на этой территории. «В апреле у норок, если они конечно выжили, начинает появляться потомство. Но появится ли оно теперь в этих местах? И тетерева, вряд ли они для своих токовищ выберут этот почерневший берег. Бобры, думаю, не пострадали, но одну из их хаток всё же опалило. Кто это всё сделал? Люди? Нет. Варвары! Преступники!» - пишет Николай Бесклёвный.

Он отметил, что возгорание случилось 27 марта. Автор застал начало пожара и предполагает, что заметил и виновника случившегося.

Подробнее землях заповедника, пострадавших от пожара, и их обитателях - читайте на сайте Псковского агентства информации.