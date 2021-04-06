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Культура

«Маленький театр» откроется в Пскове

6 апреля 2021 года, 17:29

«Маленький театр» откроется в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, заявил арт-директор театра Андрей Пронин в эфире проекта ПАИ-live 6 апреля.

«Маленький театр» откроется в Пскове

Фото Псковского агентства информации

По его словам, новая площадка предназначена для детских спектаклей от 0 лет. Она откроется с премьерой «Невероятных приключений голубя Петра» 15 мая.

«Это будет во втором здании театра, как и Новый зал, этой премьерой новая площадка и откроется», – отметил Пронин.

Площадка «Новый зал» открылась в учреждении 23 февраля премьерой «Дни Победы». Здесь могут проходить спектакли, поэтические вечера, концерты, лекции и другие камерные мероприятия.

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