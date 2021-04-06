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Общество

Псковичам предлагают выбрать название для двух новых катеров

6 апреля 2021 года, 17:15

Жителей Псковской области приглашают принять участие в выборе  названия для двух катеров, сообщили «Псковской правде» в администрации Псковского района.

Псковичам предлагают выбрать название для двух новых катеров

Фото с сайта Псковского района

Каждый житель Псковской области старше 14 лет может предложить свой вариант названий для двух муниципальных катеров. Конкурс будет проводиться в несколько этапов: с 15 апреля по 15 июня – варианты будут собраны и зарегистрированы, а с 8 по 9 июля пройдет интернет-голосование, по результатам которого будут определены лучшие варианты названий.

«Участвуйте в общественном проекте. Возможно, именно ваш вариант станет победителем, и предложенное вами название на долгие годы будет красоваться на борту пассажирского судна», - призвали псковичей. 

Пассажирские судна куплены в рамках международного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2» («Общее Чудское озеро 2») Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014 - 2020 годов. 

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