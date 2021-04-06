Новоржевский школьник стал победителем телевизионной олимпиады «Умницы и умники»

Учащийся 11 «А» класса Новоржевской средней школы Данила Протасов прошел все этапы олимпиады – региональный, полуфинал и финал – и стал победителем.

Протасову также вручили «медаль-ключ», которая дает возможность быть зачисленным в Московский государственный институт международных отношений. Для этого новоржевскому школьнику необходимо сдать на ЕГЭ по истории и получить не менее 75 баллов.

В финальных съемках программы, которые состоялись в Москве 2 апреля, участвовали более 40 старшеклассников из разных регионов России, в том числе два школьника из Псковской области.