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Новоржевский школьник стал победителем телевизионной олимпиады «Умницы и умники»

6 апреля 2021 года, 16:07

Новоржевский школьник Данила Протасов стал победителем телевизионной олимпиады «Умницы и умники», сообщает газета «Земля новоржевская».

Новоржевский школьник стал победителем телевизионной олимпиады «Умницы и умники»

Фото газеты «Земля новоржевская»

Учащийся 11 «А» класса Новоржевской средней школы Данила Протасов прошел все этапы олимпиады – региональный, полуфинал и финал – и стал победителем. 

Протасову также вручили «медаль-ключ», которая дает возможность быть зачисленным в Московский государственный институт международных отношений. Для этого новоржевскому школьнику необходимо сдать на ЕГЭ по истории и получить не менее 75 баллов. 

В финальных съемках программы, которые состоялись в Москве 2 апреля, участвовали более 40 старшеклассников из разных регионов России, в том числе два школьника из Псковской области.

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