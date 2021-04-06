«Псковская сводка» стала лидером по приросту подписчиков среди Telegram-каналов в сегменте ЧП, сообщает канал «Псковские новости».

Так, в марте аудитория «Псковской сводки» увеличилась с 997 до 1 тыс. 159. Ближайший конкурент - «Псков-треш» - также подрастил аудиторию.

Среди персональных Telegram-каналов рост наблюдался у Льва Шлосберга. Как отмечают исследователи, интерес к политику подогрели заявления о намерении баллотироваться в Госдуму от Москвы.

В целом количество персональных каналов в псковском сегменте прибавилось. Свои каналы в Telegram создали депутат Госдумы, единоросс Александр Козловский и коммунист Дмитрий Михайлов.

Лидером среди информационных каналов стали «Псковские новости», которые заметно прибавили число подписчиков и индекс цитируемости.