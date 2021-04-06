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Общество

Telegram-канал «Псковские новости» показал существенный рост в марте

6 апреля 2021 года, 13:46

Существенный рост показал Telegram-канал «Псковские новости» в марте. Он выделился среди других информационных каналов Псковской области и по числу подписчиков, и по индексу цитируемости. 

Так, количество подписчиков на канале выросло с 1943 до 2076. «Такой рост не остался не замеченным оппонентами, которые тут же все списали на покупку ботов. Такие эскапады не выдерживают никакой критики, достаточно заглянуть во внутреннюю статистику телеги», - говорится в обзоре псковского сегмента Телеграма, которое вышло на канале  «Псковские новости».

Кроме того, за март Telegram-канал на пять единиц прибавил в индексе цитируемости.  Этот показатель, по данным исследователя, выше, чем у других новостных каналов.

Подтверждает статус Telegram-канала «Псковские новости» тот факт, что он попал в ТОП-10 цитируемых СМИ Псковской области за 2020 года по мнению «Медиалогии». 

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