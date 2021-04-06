На ремонт здания Псковского технического лицея планируется потратить 186 млн. рублей, сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, извещение о проведении электронных конкурсных процедур уже размещено на сайте электронной торговой площадки РТС.

Ремонтно-реставрационные работы в образовательном учреждении планируется закончить до сентября 2022 года. Учащиеся ПТЛ на время ремонта разместятся в здании филфака Псков ГУ на улице Некрасова.