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Недвижимость

На ремонт здания Псковского технического лицея планируется потратить 186 млн. рублей

6 апреля 2021 года, 12:27

На ремонт здания Псковского технического лицея планируется потратить 186 млн. рублей, сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, извещение о проведении электронных конкурсных процедур уже размещено на сайте электронной торговой площадки РТС.

Ремонтно-реставрационные работы в образовательном учреждении планируется закончить до сентября 2022 года. Учащиеся ПТЛ на время ремонта разместятся в здании филфака Псков ГУ на улице Некрасова. 

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