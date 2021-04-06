Более тысячи станций для доступа в Интернет поставят в малых населённых пунктах России

В малых населённых пунктах России в этом году будут установлены более тысячи базовых станций для обеспечения доступа в Интернет. Об этом заявил заместитель главы Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба кабинета министров.

383 базовые станции появятся в пунктах с населением от 100 до 249 человек, 794 — с населением 250–500 человек. Кроме того, в населённых пунктах, где проживают 250–500 человек, дополнительно установят 1 тыс. 525 точек доступа.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что создание инфраструктуры связи принципиально важно для реализации государственных задач, в том числе в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». «В этой связи приоритет для нас — устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории страны, включая самые удалённые её уголки», - отметил он.

По его словам, дол конца года также планируется подключить к Интернету все социально значимые объекты, среди которых образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления.

Отметим, что в Псковской области в Пушкиногорском районе 5 апреля заработала базовая станция, которая обеспечила устойчивой связью и мобильным Интернетом порядка 300 человек.