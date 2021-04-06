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Общество

Неизвестной историей Благовещенской церкви Псково-Печерского монастыря поделились журналисты ПАИ

6 апреля 2021 года, 12:12

В преддверии православного праздника Благовещение журналисты Псковского агентства информации рассказали о Благовещенском храме XVI века, который располагается на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Неизвестной историей Благовещенской церкви Псково-Печерского монастыря поделились журналисты ПАИ

Фото Псковского агентства информации

Основал первый в обители каменный храм игумен Псково-Печерского монастыря преподобный Корнилий в 1541 году. Однако, по словам пресс-секретаря Псковской епархии, насельника обители монаха Антония, точная дата освящения Благовещенской церкви установлена лишь в 1869 году во время разборки каменного престола.

В 1953 году в храме обнаружили древние фрески, о существовании которых никто не знал. Росписи XVI века были закрашены каской и открылись случайно.

Монах Антоний сообщил, что у обычных туристов нет возможности полюбоваться изображениями. Это связано и с тем, что храму требуется реставрация: древний фундамент церкви подмывают подземные воды.

Пока же службы в Благовещенской церкви проводятся лишь раз в год – на Благовещение - и только для братии монастыря. Ежедневно (кроме постов) проводится панихида по всем усопшим.

Подробнее узнать о том, чем же уникален храм и почитать о фресках можно на сайте Псковского агентства информации.  

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