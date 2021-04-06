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Общество

Несколько новых Телеграм-каналов появилось в Псковской области

6 апреля 2021 года, 11:41

Обзор Телеграм-каналов Псковской области за март 2021 года подготовил Телеграм-канал «Псковские новости». В обзор попадают каналы, чье число подписчиков превысило 200 человек.

Несколько новых Телеграм-каналов появилось в Псковской области
Авторы обзора зафиксировали появление в Псковской области нескольких новых Телеграм-каналов. В частности, заработали каналы «Профсоюз журналистов Псков», «Мент», «Экология по-псковски», «Великолукский городничий», «ОколоПскова».

Кроме того, увеличилось число персональных каналов политиков. В Телеграм вышли депутат Госдумы Александр Козловский, депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов.

Обзор будет опубликован в Телеграм-канале «Псковские новости».

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