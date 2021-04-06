Несколько новых Телеграм-каналов появилось в Псковской области

Обзор Телеграм-каналов Псковской области за март 2021 года подготовил Телеграм-канал «Псковские новости». В обзор попадают каналы, чье число подписчиков превысило 200 человек.
Обзор Телеграм-каналов Псковской области за март 2021 года подготовил Телеграм-канал «Псковские новости». В обзор попадают каналы, чье число подписчиков превысило 200 человек.
Кроме того, увеличилось число персональных каналов политиков. В Телеграм вышли депутат Госдумы Александр Козловский, депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов.
Обзор будет опубликован в Телеграм-канале «Псковские новости».