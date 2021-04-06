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Культура / Наследие

По факту сноса дома в Финском парке проведут проверку

6 апреля 2021 года, 11:02

Специалисты комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области проведут проверку в отношении работ в доме на улице Милицейской, 24 в Финском парке Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в комитете.

Ранее «Псковская правда» публиковала информацию о том, что жилой дом в парке был снесен.

По факту сноса дома в Финском парке проведут проверку

Фото газеты «Псковская правда»

В комитете отметили, что эта постройка внесена в реестр памятников регионального значения, поэтому проведение строительных работ, проекты по его переустройству должны в обязательном порядке согласовываться с органом по охране памятников.

В комитете уточнили, что, по предварительным данным, дом был не снесен, а разобран. В частности, была разобрана его ветхая деревянная часть, а каменные фундаменты, которые подлежат охране, не тронуты.

Сейчас устанавливается новый собственник строения, после чего сотрудники комитета по охране объектов культурного наследия в присутствии владельца дома проведут проверочные мероприятия. Отметим, что проект реконструкции, реставрации, ремонта дома, который включен в реестр памятников, обязательно должен пройти государственную экспертизу и согласование.

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