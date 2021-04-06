Реставрацию Свято-Троицкого собора в Пскове планируется завершить до сентября 2025 года

Реставрацию памятка истории культуры Троицкого кафедрального собора в Пскове планируется завершить до сентября 2025 года, сообщила некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в своем Instagram-аккаунте.

Противоаварийные мероприятия в соборе проводятся с 2018 года, а в сентябре 2020 года начались ремонтно-реставрационные работы.

В настоящее время специалисты «ЭкспоСервисПрофи» заканчивают разработку научно-проектной документации по реставрации: проект необходимо сдать до 2022 года. Они уже провели историко-архивное исследование: поиск текстовых и графических архивных документов, отражающих историю возникновения и существования собора, археологические исследования, натурные, инженерно-технические, геологические и гидрологические исследования.

В предварительном заключении об общем состоянии собора отмечается, что архитектурные, конструктивные и декоративные элементы собора находятся в аварийном состоянии, как внутри, так и снаружи.

Исследователи обратили внимание на следы протечек и высол на красочном слое живописи в куполе и на сводах четверика. Неудовлетворительное состояние имеет и нижний придел и его иконостас.

Территория вокруг собора неблагоустроенна, нет подъезда для маломобильных групп.

Полный перечень работ с указанием технологической последовательности их выполнения будет прописан в составе «Проекта организации реставрации». По словам главного архитектора проектов Екатерины Ивановой, реставрационные работы планируется начать с подготовки объекта, а также усиления и ремонта конструкций, пришедших в аварийное и неработоспособное состояние. После необходимо провести реставрационный ремонт кровли и фасада, в том числе окон и дверей.

К реставрации интерьеров собора подрядчик сможет приступить после устройства инженерных сетей и систем. В ходе внутренних ремонтных работ необходимо воссоздать или отреставрировать монументальную живопись.

В завершение пройдет благоустройство территории собора.