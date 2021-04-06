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Общество / Здоровье

Почти 21 тысяча человек полностью завершили вакцинацию от СOVID-19 в Псковской области

6 апреля 2021 года, 09:45

Почти 21 тысяча человек полностью завершили вакцинацию от СOVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Почти 21 тысяча человек полностью завершили вакцинацию от СOVID-19 в Псковской области

При этом первым компонентом вакцины привились 28 тысяч человек. 

«Прививочная кампания от коронавируса продолжается без перерывов - в Псковскую область поступило ещё три тысячи доз вакцины», -добавил Михаил Ведерников.

В настоящее время от СOVID-19 можно привиться более чем в 30 пунктах и на втором этаже торгового центра «Империал» в Пскове.

Запись на процедуру ведется по единому номеру 122, через портал «Госуслуги», а также по номерам телефонов колл-центров или в регистратуре поликлинических отделений.

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Комментарии

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Бабулечка
12:34 06.04.2021

Как здоровье у учительницы из Великих Лук после неудачной вакцинации? Знаю, что плохо, но сми умалчивают, губернатор не разрешает? Такая ваша работа...

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