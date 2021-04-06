Почти 21 тысяча человек полностью завершили вакцинацию от СOVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

При этом первым компонентом вакцины привились 28 тысяч человек.

«Прививочная кампания от коронавируса продолжается без перерывов - в Псковскую область поступило ещё три тысячи доз вакцины», -добавил Михаил Ведерников.

В настоящее время от СOVID-19 можно привиться более чем в 30 пунктах и на втором этаже торгового центра «Империал» в Пскове.

Запись на процедуру ведется по единому номеру 122, через портал «Госуслуги», а также по номерам телефонов колл-центров или в регистратуре поликлинических отделений.