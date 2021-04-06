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Общество / Здоровье

50 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки

6 апреля 2021 года, 09:29

50 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки 5 апреля, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

50 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В ковидстатистику Пскова (всего 12 тыс. 525) добавилось 20 инфицированных. В Великих Луках (всего 5 тыс. 989) заболели 10 человек. По четыре ковидбольных зафиксировали в Псковском (всего 2 тыс. 885), Себежском (всего 546) и Гдовском (всего 483) районах. В Великолукском районе (всего 789) диагностировали три случая СOVID-19, в Островском (всего 1 тыс. 789) – два. Всего по одному заболевшему выявили в Новосокольническом (всего 917), Бежаницком (всего 328) и Пыталовском (всего 283) районах.

С начала пандемии в Псковской области подтвердилось 34 тыс. 784 случая СOVID-19. Выздоровели от этого заболевания 23 тыс. 840 человек. В частности, за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали после коронавируса 40 пациентов.

Умер 261 житель Псковской области. 

Также в регионе зафиксирован еще один очаг СOVID-19. Вспышку выявили в Дедовичской средней школе №1. 

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