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Общество

Около 250 предложений по благоустройству общественных территорий поступило от жителей Псковской области

5 апреля 2021 года, 17:56

Около 250 предложений по благоустройству общественных территорий поступило от жителей Псковской области на сегодняшний день, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Своими предложениями поделились жители Пскова, Великих Лук и 20 районов области. Активнее всех присылают заявки псковичи. Они просят организовать детские площадки, зоны для отдыха и спорта.

Каждый желающий может отправить свое предложение до 9 апреля. В заявке необходимо указать адрес территории, приложить ее фото и обосновать, почему именно она должна быть благоустроена.

После отбора будет сформирован список для рейтингового голосования, которое пройдет на специальной платформе 60.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.

Общественные территории Псковской области, которые станут лидерами голосования, благоустроят в 2022 году. Работа проводится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

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Комментарии

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Бабулечка
21:12 05.04.2021

Главное "работу" провести .Городским властям всего то необходимо- начать с ямочного ремонта, а не создавать видимость работы, не сотрясать воздух.Выйти во дворы и просто посмотреть...

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