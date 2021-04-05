Около 250 предложений по благоустройству общественных территорий поступило от жителей Псковской области на сегодняшний день, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Своими предложениями поделились жители Пскова, Великих Лук и 20 районов области. Активнее всех присылают заявки псковичи. Они просят организовать детские площадки, зоны для отдыха и спорта.

Каждый желающий может отправить свое предложение до 9 апреля. В заявке необходимо указать адрес территории, приложить ее фото и обосновать, почему именно она должна быть благоустроена.

После отбора будет сформирован список для рейтингового голосования, которое пройдет на специальной платформе 60.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.

Общественные территории Псковской области, которые станут лидерами голосования, благоустроят в 2022 году. Работа проводится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».