Псковский суд заключил экс-руководителя «Родины» под стражу на два месяца

Псковский городской суд заключил экс-руководителя Псковского регионального отделения партии «Родины» Константина Вилкова под стражу на два месяца. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Константин Вилков обвиняется в организации занятия проституцией, содержании притонов, а также применении насилия или угрозе применения насилия.

Экс-руководителя «Родины» заключили под стражу до 2 июня включительно из-за угрозы, что, оставаясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда.

Кроме того, учитывая тяжесть предъявленного обвинения и личность обвиняемого, суд отказал в удовлетворении ходатайства защитника Вилкова об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Задержали Константина Вилкова на территории Ленинградской области в городе Луге.