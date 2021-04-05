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Происшествия / Правосудие

Псковский суд заключил экс-руководителя «Родины» под стражу на два месяца

5 апреля 2021 года, 17:20

Псковский городской суд заключил экс-руководителя Псковского регионального отделения партии «Родины» Константина Вилкова под стражу на два месяца. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Константин Вилков обвиняется в организации занятия проституцией, содержании притонов, а также применении насилия или угрозе применения насилия. 

Экс-руководителя «Родины» заключили под стражу до 2 июня включительно из-за угрозы, что, оставаясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда.

Кроме того, учитывая тяжесть предъявленного обвинения и личность обвиняемого, суд отказал в удовлетворении ходатайства защитника Вилкова об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Задержали Константина Вилкова на территории Ленинградской области в городе Луге.

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