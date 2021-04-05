Вячеслав Федюнин: Развитие Псковской области напрямую зависит от развития каждого отдельного муниципалитета

Главы пяти южных районов собрались в Великих Луках, чтобы за круглым столом обсудить, какие проблемы встают на пути реализации инвестиционных проектов на территории муниципалитетов. Инициатором встречи выступило Агентство инвестиционного развития Псковской области.

«Для повышения уровня жизни населения, для развития самого муниципалитета исключительно важно искать пути привлечения новых инвесторов, способы поддержания уже существующего бизнеса и возможности для привлечения нового, - сказал, открывая встречу, глава Великолукского района Алексей Кузьмин.

По его словам, работа с инвесторами является одной из приоритетных в деятельности администрации. В муниципалитете прекрасно понимают, что инвестиции способствуют развитию не только района, но и всей области.

Рассказывая об инвестиционной привлекательности муниципалитетов Псковской области и проблемах реализации инвестиционных проектов на ее территории, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин отметил, что регион интересен инвесторам в силу своих географических, культурных и исторических особенностей, но существует ряд факторов, которые их отпугивают.

Перевод в другую категорию земель, нехватка электрической мощности для полноценной работы производства, необходимость в подборе площадки – далеко не полный список стоп-факторов, с которыми сталкиваются инвесторы в процессе реализации проекта.

Построить несколько заводов на территории Великолукского района уже сейчас готовы три инвестора, но в силу возникших проблем сделать этого не могут. Так, известный в Псковской области лесозавод «Судома» готов вложить в строительство пеллетного производства порядка 600 млн рублей. Но найти отвечающую всем требованиям площадку в Великих Луках или районе долгое время не получается.