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Экономика / Инвестиции

Вячеслав Федюнин: Развитие Псковской области напрямую зависит от развития каждого отдельного муниципалитета

5 апреля 2021 года, 16:44

Главы пяти южных районов собрались в Великих Луках, чтобы за круглым столом обсудить, какие проблемы встают на пути реализации инвестиционных проектов на территории муниципалитетов. Инициатором встречи выступило Агентство инвестиционного развития Псковской области.

Вячеслав Федюнин: Развитие Псковской области напрямую зависит от развития каждого отдельного муниципалитета
Инвестпривлекательность муниципалитетов обсудили в Великих Луках
Фото газеты Великолукского района «Наш путь»

«Для повышения уровня жизни населения, для развития самого муниципалитета исключительно важно искать пути привлечения новых инвесторов, способы поддержания уже существующего бизнеса и возможности для привлечения нового, - сказал, открывая встречу, глава Великолукского района Алексей Кузьмин.

По его словам, работа с инвесторами является одной из приоритетных в деятельности администрации. В муниципалитете прекрасно понимают, что инвестиции способствуют развитию не только района, но и всей области.

Рассказывая об инвестиционной привлекательности муниципалитетов Псковской области и проблемах реализации инвестиционных проектов на ее территории, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин отметил, что регион интересен инвесторам в силу своих географических, культурных и исторических особенностей, но существует ряд факторов, которые их отпугивают.

Перевод в другую категорию земель, нехватка электрической мощности для полноценной работы производства, необходимость в подборе площадки – далеко не полный список стоп-факторов, с которыми сталкиваются инвесторы в процессе реализации проекта.

Построить несколько заводов на территории Великолукского района уже сейчас готовы три инвестора, но в силу возникших проблем сделать этого не могут. Так, известный в Псковской области лесозавод «Судома» готов вложить в строительство пеллетного производства порядка 600 млн рублей. Но найти отвечающую всем требованиям площадку в Великих Луках или районе долгое время не получается.

Вячеслав Федюнин: Развитие Псковской области напрямую зависит от развития каждого отдельного муниципалитета
Агентство инвестиционного развития Псковской области старается решать имеющиеся проблемы
Фото газеты Великолукского района «Наш путь»

У другого инвестора — ООО «Реал» - возникли проблемы с переводом земель из категории сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. Инвестор готов вложить в проект 300 млн рублей, уже приобрел землю в муниципалитете и частично закупил оборудование, но построить завод железобетонных изделий безопалубочного формования не дает статус земельных участков.

Предприятие «Экопеллеты» выкупило площадку в Великолукском районе, перевело земли в необходимую категорию, нашло партнера для реализации проекта по строительству автоматизированного завода по производству топливных древесных гранул и завода по производству пиломатериалов. Но приступить к задуманному пока не может — не хватает электрической мощности для полноценной работы.

Устранением этих и других проблемных вопросов занимается Агентство инвестиционного развития Псковской области при содействии органов власти Псковской области.

«Развитие Псковской области в целом напрямую зависит от развития каждого отдельного муниципалитета, и повышение инвестиционной привлекательности региона – дело, которым гораздо проще заниматься сообща, тем более, когда рядом есть специалисты, готовые помочь в каждом вопросе», - отметил в заключение Вячеслав Федюнин. 

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