Псковский аэропорт «Княгиня Ольга» перешел на весенне-летнее расписание

Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» перешел на весенне-летнее расписание, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Так, авиакомпания «Азимут» обслуживает круглогодичные направления Псков – Москва и Псков – Сочи. В столицу самолеты летают ежедневно: вылет из Пскова в 8:00, из Москвы – в 22:35. Время полета составляет 1 час 20 минут.

В Сочи и обратно борт из Пскова летает два раза в неделю: по вторникам и субботам. Из Пскова самолет отправляется в 18:00, из Сочи – в 14:40. Длительность полета – 2 часа 45-50 минут.

Авиакомпания «РусЛайн» связывает Псков с Минеральными Водами, Калининградом и Анапой. В Минводы самолет летает дважды в неделю: с апреля по май – по вторникам и пятницам, с июня по сентябрь – по понедельникам и пятницам. Время в полете от 2 часа 45 минут до 3 часов. Расписание вылетов может меняться.

С апреля по май рейсы в Калининград будут осуществляться дважды в неделю: по вторникам и пятницам. С июня борт будет летать четыре раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути – 1 час 15-20 минут.

Рейсы в Анапу «РусЛайн» запустит с июня. Планируется, что полеты будут осуществляться до сентября два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Время в пути – 3 часа.

Еще одна авиакомпания - S7 Airlines - начинает полеты в Симферополь с 30 апреля по 24 сентября по вторникам и пятницам. Отправление из Пскова – в 15:35, из– Симферополя в 11:30. Полет будет длится 3 часа 20 минут.

С подробным весенне-летним расписанием авиарейсов, которое будет действовать до конца октября, можно ознакомиться здесь>>>