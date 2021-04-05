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Экономика / Деньги

Более 160 млн рублей сэкономили при госзакупках в Псковской области с начала года

5 апреля 2021 года, 15:29

164 млн рублей сэкономили заказчики Псковской области на государственных закупках в первом квартале года, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

При этом 95 млн рублей сэкономлено на централизованных закупках, которые провел комитет по закупкам Псковской области.

Всего, по данным профильного комитета, проведено 1 тыс. 826 конкурентных процедур по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей.

Начальная (максимальная) цена этих контрактов составляла 3,9 млрд рублей.  Итоговая сумма превысила 3,7 млрд рублей.

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