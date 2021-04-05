Михаил Ведерников поручил завершить реконструкцию стадиона «Машиностроитель» к началу лета

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил завершить реконструкцию стадиона «Машиностроитель» в Пскове к началу лета. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил завершить реконструкцию стадиона «Машиностроитель» в Пскове к началу лета. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
«Работы по приведению в порядок первой очереди стадиона «Машиностроитель» практически завершены, вышли на «финишную прямую». По ряду мероприятий мы ждем установления подходящей погоды», — отметил Михаил Ведерников в ходе рабочего визита на стройплощадку 5 апреля.
По словам представителя генподрядчика, на стадионе «Машиностроитель» планируется создать доступную среду для маломобильных граждан: установить два специализированных подъемника. Кроме того, необходимо усилить безопасность входной группы объекта: установить рольставни – и провести дополнительную теплоизоляцию крыши на отдельных участках трибун для недопущения схода снега. Специалисты отметили, что эти работы не заложены в проект.
Глава администрации города Александр Братчиков в свою очередь подчеркнул, что власти Пскова организовали плотное взаимодействие с подрядной организацией. В настоящее время стороны прорабатывают вопрос по проведению пуско-наладочных работ. «Понятен путь, двигаясь по которому можно сдать объект в эксплуатацию», — отметил Братчиков.
Михаил Ведерников поручил устранить все недочеты и установить оборудование, не предусмотренное проектом к началу лета текущего года. Он также рекомендовал направить извещение об окончании строительства в региональный комитет по контролю и надзору заранее, чтобы специалисты могли провести приемку объекта в установленные сроки.
Губернатор лично проконтролировал ход реконструкции стадиона «Машиностроитель». Он прошел по внутренним помещениям малой трибуны, осмотрелы зал для фехтования и занятия велоспортом, раздевалки для спортсменов, а также новое искусственное поле.
Представитель подрядной организации заверил, что футбольное поле хорошо перенесло зиму, а укладка резинового покрытия беговых дорожек начнется при установлении среднесуточной температуры выше +10 °С. В ближайшее время рабочие устроят секторы для прыжков в высоту и длину.
Стадион уже подключен к энергосистеме. Кроме того, в спортивных залах запущены системы отопления и вентиляции, установлен необходимый температурный режим.
Михаил Ведерников положительно оценил и проектные решения в обустройстве тренировочных и общих пространств, и качество проведенных работ.