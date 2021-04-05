Михаил Ведерников поручил завершить реконструкцию стадиона «Машиностроитель» к началу лета

«Работы по приведению в порядок первой очереди стадиона «Машиностроитель» практически завершены, вышли на «финишную прямую». По ряду мероприятий мы ждем установления подходящей погоды», — отметил Михаил Ведерников в ходе рабочего визита на стройплощадку 5 апреля.

По словам представителя генподрядчика, на стадионе «Машиностроитель» планируется создать доступную среду для маломобильных граждан: установить два специализированных подъемника. Кроме того, необходимо усилить безопасность входной группы объекта: установить рольставни – и провести дополнительную теплоизоляцию крыши на отдельных участках трибун для недопущения схода снега. Специалисты отметили, что эти работы не заложены в проект.