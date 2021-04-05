Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт / Арена

Михаил Ведерников поручил завершить реконструкцию стадиона «Машиностроитель» к началу лета

5 апреля 2021 года, 15:23

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил завершить реконструкцию стадиона «Машиностроитель» в Пскове к началу лета. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поручил завершить реконструкцию стадиона «Машиностроитель» к началу лета

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Михаил Ведерников поручил завершить реконструкцию стадиона «Машиностроитель» к началу лета

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Работы по приведению в порядок первой очереди стадиона «Машиностроитель» практически завершены, вышли на «финишную прямую». По ряду мероприятий мы ждем установления подходящей погоды», — отметил Михаил Ведерников в ходе рабочего визита на стройплощадку 5 апреля.

По словам представителя генподрядчика, на стадионе «Машиностроитель» планируется создать доступную среду для маломобильных граждан: установить два специализированных подъемника. Кроме того, необходимо усилить безопасность входной группы объекта: установить рольставни – и провести дополнительную теплоизоляцию крыши на отдельных участках трибун для недопущения схода снега. Специалисты отметили, что эти работы не заложены в проект.

Михаил Ведерников поручил завершить реконструкцию стадиона «Машиностроитель» к началу лета

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Глава администрации города Александр Братчиков в свою очередь подчеркнул, что власти Пскова организовали плотное взаимодействие с подрядной организацией. В настоящее время стороны прорабатывают вопрос по проведению пуско-наладочных работ. «Понятен путь, двигаясь по которому можно сдать объект в эксплуатацию», — отметил Братчиков.

Михаил Ведерников поручил устранить все недочеты и установить оборудование, не предусмотренное проектом к началу лета текущего года. Он также рекомендовал направить извещение об окончании строительства в региональный комитет по контролю и надзору заранее, чтобы специалисты могли провести приемку объекта в установленные сроки.

Михаил Ведерников поручил завершить реконструкцию стадиона «Машиностроитель» к началу лета

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Михаил Ведерников поручил завершить реконструкцию стадиона «Машиностроитель» к началу лета

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Губернатор лично проконтролировал ход реконструкции стадиона «Машиностроитель». Он прошел по внутренним помещениям малой трибуны, осмотрелы зал для фехтования и занятия велоспортом, раздевалки для спортсменов, а также новое искусственное поле.

Представитель подрядной организации заверил, что футбольное поле хорошо перенесло зиму, а укладка резинового покрытия беговых дорожек начнется при установлении среднесуточной температуры выше +10 °С. В ближайшее время рабочие устроят секторы для прыжков в высоту и длину.

Стадион уже подключен к энергосистеме. Кроме того, в спортивных залах запущены системы отопления и вентиляции, установлен необходимый температурный режим.

Михаил Ведерников положительно оценил и проектные решения в обустройстве тренировочных и общих пространств, и качество проведенных работ. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Зоозащитная организация «Шанс» просит помочь в строительстве приюта для животных
У жителей пушкиногорских деревень появилась качественная мобильная связь
Из-за коронавируса в Псковской области ученики четырех классов учатся дистанционно
Около 250 предложений по благоустройству общественных территорий поступило от жителей Псковской области
Псковский суд заключил экс-руководителя «Родины» под стражу на два месяца
Псковский аэропорт «Княгиня Ольга» перешел на весенне-летнее расписание
Михаил Ведерников: Концерт Niletto и Клавы Коки в Пскове прошел с грубейшими нарушениями
Вячеслав Федюнин: Развитие Псковской области напрямую зависит от развития каждого отдельного муниципалитета
Информацию об обстрелянном в Пскове автомобиле проверяет полиция

Комментарии

Авторизация
No comments
Как стать железным человеком

Спорт
10 сентября 10:00

Как стать железным человеком

Псковский участник соревнований по триатлону рассказал о сложных и страшных моментах гонки
Поплыли!

Спорт / Визит
8 июля 14:00

Поплыли!

Президент Федерации гребного спорта рассказал о будущем этой дисциплины в Псковской области
Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Спорт
26 апреля 11:43

Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Традиция, которой уже 75 лет, не прервется