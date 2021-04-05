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Общество

Главным событием марта в Псковской области назвали начало дорожного ремонта

5 апреля 2021 года, 13:55

Ежемесячно эксперты Псковского агентства информации формируют список общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. 

Главным событием марта в Псковской области назвали начало дорожного ремонта

Фото Псковского агентства информации

В марте, по их мнению, самым значимым событием стало начало большого дорожного ремонта: ремонт Октябрьского проспекта, Октябрьской площади, площади Ленина и других объектов. «Мы до сих пор не устаем удивляться тому, что дорожный ремонт начинается не в середине лета, а ранней весной», - отмечается в рейтинге.

Также в топ-3 попали новости о том, что губернатор Михаил Ведерников раскритиковал уборку дорог, и о старте подачи заявок на участие в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов от партии на сентябрьские выборы. 

На четвертой позиции стоят новости о смерти литературоведа, критика и писателя Валентина Курбатова и  журналиста Юрия Моисеенко. 

Замыкает пятерку визит министра просвещения России Сергея Кравцова и президента Курчатовского института Михаила Ковальчука.

Подробнее о главных события марта можно почитать здесь.

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