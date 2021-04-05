Распоряжение о выделении средств на развитие промышленности Псковской области подписал глава Правительства

Глава Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на финансирование программ развития промышленности 25-ти регионов, в том числе Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров. В сумме в регионы будет направлен 1 млрд рублей.

Среди получателей поддержки кроме Псковской области оказались Республики Алтай, Чувашия, Кузбасс, Новосибирская область. Все эти регионы Михаил Мишустин посетил с рабочими визитами.

Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий, в частности, - на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования, компенсацию по лизинговым платежам, оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре.

Условием субсидирования является открытие новых рабочих мест и участие в проекте частных инвесторов.

Планируется, что финансовая поддержка снизит затраты на обновление мощностей, простимулирует инвестиционную активность в регионах и поможет повысить конкурентоспособность отраслей российской промышленности.

Михаил Мишустин посетил Псковскую область 18 февраля. Одним из пунктов визита была встреча с резидентами особой экономической зоны «Моглино», на которой инвесторы поднимали вопрос о поддержке со стороны государства.