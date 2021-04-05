Политическая карьера Льва Шлосберга поставлена под вопрос

Псковское агентство информации проанализировало итоги съезда«Яблока» и его возможные последствия для руководителя Псковского регионального отделения партии Льва Шлосберга.

Напомним, ранее Лев Шлосберг заявил о том, что намерен выдвигать свою кандидатуру в депутаты Госдумы по одному из одномандатных округов Москвы.

По мнению автора статьи «Раскольник», съезд существенно подорвал позиции Шлосберга внутри «Яблока», а сама партия превращается в тоталитарную политическую секту. На съезде Лев Шлосберг выступил против председателя партии Николая Рыбакова.

«Под вопросом не просто выдвижение Льва Шлосберга по одномандатному округу в Москве, а сам факт его будущего в «Яблоке», - отмечается в публикации.