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Общество / Экология

Мокрый снег прогнозируется в Псковской области

5 апреля 2021 года, 12:39

В Псковской области в ближайшие сутки ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Мокрый снег прогнозируется в Псковской области

Она отметила, что сейчас регион находится в тёплом секторе циклона, во второй половине дня прогнозируется прохождение холодного фронта. При этом ночью начнутся осадки, которые пройдут на территории всей области.

Прогнозируются осадки и в течение дня 6 апреля, но уже небольшие.

Говоря о погоде в целом, Тала Нещадимова подчеркнула, что температура воздуха сейчас соответствует климатической норма. По её словам, до 20 апреля дневные температуры будут колебаться в интервалах от +3 до +8 градусов, от +4 до +9, от +5 до +10. В отдельные дни возможно до +12...+14 градусов. Ночные температуры будут около нуля или слабо положительными, при этом в отдельные ночь возможно похолодание до -5.

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