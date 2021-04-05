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Общество / Здоровье

Ещё четверо псковичей умерли от коронавируса

5 апреля 2021 года, 12:29

От коронавируса умерли ещё четыре жителя Псковской области, сообщает официальный Телеграм-канал региона. Общее количество летальных исходов от этого заболевания достигло 261.

С начала пандемии в Псковской области провели 319 тыс. 648 исследований на выявление заболевания. В результате коронавирус выявлен у 34 тыс. 734. Выздоровели уже 23 тыс. 800 человека.

Как ранее сообщил губернатор Михаил Ведерников, за неделю с 29 марта по 4 апреля в регионе количество заболевших коронавирусом увеличилось почти на 20%.  

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