Ещё четверо псковичей умерли от коронавируса

От коронавируса умерли ещё четыре жителя Псковской области, сообщает официальный Телеграм-канал региона. Общее количество летальных исходов от этого заболевания достигло 261.

С начала пандемии в Псковской области провели 319 тыс. 648 исследований на выявление заболевания. В результате коронавирус выявлен у 34 тыс. 734. Выздоровели уже 23 тыс. 800 человека.

Как ранее сообщил губернатор Михаил Ведерников, за неделю с 29 марта по 4 апреля в регионе количество заболевших коронавирусом увеличилось почти на 20%.