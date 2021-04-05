51 новый случай коронавируса выявили в Псковской области 4 апреля

За сутки 4 апреля в Псковской области выявили 51 новый случай коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Больше всего заражённых — 10 — добавилось в Дедовичском районе (всего 732). Далее с семью заболевшими идёт Псков (всего 12 тыс. 505), следом - Великие Луки, где выявили пять случаев (всего 5 тыс. 979), и Гдовский район с четырьмя заражёнными (всего 479). По три ковидбольных зафиксировали за сутки в Псковском (всего 2 тыс. 881), Печорском (всего 676) и Пустошкинском (всего 307) районах, по два — в Невельском (всего 1 тыс. 380), Порховском (всего 1 тыс. 115), Новосокольническом (всего 916), Плюсском (всего 542), в Стругокрасненском (всего 357), Пыталовском (всего 282) районах, по одному - в Островском (всего 1 тыс. 787), Великолукском (всего 786), Дновском (всего 300) и Усвятском (всего 154) районах.

Общее число заражённых достигло 34 тыс. 734.

4 апреля в связи с выздоровлением от коронавируса были выписаны из медицинских учреждений 35 человек. С начала пандемии выделились 23 тыс. 800 человек, умерли - 257.

В Псковской области уже выполнили 319 тыс. 648 тестов на коронавирус, в том числе 642 за последние сутки.