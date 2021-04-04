115 лет отмечает Псковский театр драмы 4 апреля

4 апреля Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина отмечает 115 лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе драмтеатр.

Ровно 115 лет назад - 4 апреля 1906 года – на сцене Народного дома имени Пушкина в Пскове состоялся спектакль «Скупой рыцарь», в котором приняли участие актеры Александринского театра. Роль герцога исполнил великий русский актер Юрий Юрьев, роль барона – артист Григорий Ге.

«Сегодня мы вступаем в следующий год нашей театральный жизни в отличной форме и в замечательном настроении, мы полны энергии и сил, готовы творить и работать. Сейчас мы живем очень интенсивной жизнью, ставим перед собой большие цели, предвкушаем новые творческие победы и радуем зрителей интересными премьерами, событиями, фестивалями», - отметили в пресс-службе театра.